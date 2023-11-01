"Казахфильм" может стать национальной киностудией

Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства «О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz.

«Проектом предусматривается переименование АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» на АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» в целях повышения качества производимых кинофильмов, а также дальнейшее привлечение внешних инвестиций за счет выполнения функций государственного оператора субсидий иностранным кинокомпаниям», - говорится в пояснительной записке к документу.