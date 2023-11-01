"Казахфильм" может стать национальной киностудией

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минкультуры
Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства «О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz.
«Проектом предусматривается переименование АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» на АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» в целях повышения качества производимых кинофильмов, а также дальнейшее привлечение внешних инвестиций за счет выполнения функций государственного оператора субсидий иностранным кинокомпаниям», - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» определяется юридическим лицом, осуществляющим мероприятия, направленные на обеспечение сохранности, хранение, копирование, тиражирование, прокат и показ киноколлекции Государственного фонда фильмов».
Проект постановления опубликован на сайте Открытые НПА. Документ будет обсуждаться до 15 ноября.