Занятия во второй смене начинаются в гимназии в 14.00. Пока мы шли с Марией Алексеевной по коридору, ученики подбегали и тепло приветствовали ее. К слову, педагог работает в школе первый год, но уже снискала уважение среди учеников и их родителей.

Урок в пятом классе начался с исполнения гимна. С первых минут занятия молодой педагог завладела вниманием своих учеников: ее казахский звучал как музыка, дети ловили каждое слово своего учителя, старательно отвечая на все вопросы...

Мария Сурина – выпускница Казахского национального педагогического университета им. Абая по специальности «учитель казахского языка и литературы в школах с неказахским языком обучения». В своей группе она была единственной русской студенткой.

– Меня часто спрашивали: зачем тебе это надо? Но у меня никогда не было сомнений, что хочу быть учителем казахского языка. Я с детства любила делиться информацией, объяс­нять, вдохновлять, поэтому профессию выбрала осознанно и по душе, – говорит она.

Мария родилась в селе Кордай Жамбылской области. Хотя ее родители сами не владели государственным языком, но еще в начале 2000-х годов осознали: знание казахского откроет их ребенку большие возможности в будущем.

Так маленькую Машу отдали сначала в казахский детский сад, а затем в школу с казахским языком, где она проучилась до седьмого класса. В те годы она становилась победительницей школьных, районных, областных, рес­публиканских конкурсов по казахскому языку. В старших классах Мария училась в русской школе, чтобы одинаково хорошо знать оба языка. Но по окончании твердо решила, что будет обучать детей казахскому языку.

Годы учебы в вузе пролетели быстро. Во время педагоги­ческой практики успешно прошла боевое крещение и поняла, что с выбором профессии не ошиблась.

– Конечно, поначалу было страшно, – улыбается Мария. – Но я быстро поняла, что моя задача – помочь детям полюбить казахский язык. С каждым днем все больше убеждаюсь, что выбрала правильный путь. Я рада, что мне дали возможность преподавать и первоклассникам. Мне важно видеть результат: как ребенок, который едва знает буквы, постепенно начинает говорить и выражать мысли на казахском языке. Это как посадить семя и наблюдать, как оно прорастает.

Пока Мария учит детей казахскому языку, их родители пишут ей сообщения с благодарностью. Родители других учеников просят перевести их детей именно в ее группу. «Мой сын восхищается вами, тем, что вы, не будучи казашкой, преподаете его родной язык, с которым у него определенные трудности. Его желание учиться именно у вас является для него и для нас мотивацией», – пишет одна из родительниц.

– Я убеждена, что изучение государственного языка – это не просто формальность или обязанность, а воспитание в детях уважения к своей стране, ее истории и культуре, – говорит Мария.

Свою любовь к языку Мария подкрепляет личным примером. Она много читает на казахском языке: на ее книжной полке как классические произведения казахской литературы, так и новинки современной казахской прозы и поэзии.

– Я считаю казахский своим вторым родным языком, – улыбается она.

Попрощавшись с учителем, еще раз убедилась в правоте аксиомы, что знание языков объединяет людей разных национальностей. История Марии – это пример гражданской ответственности, любви к своей профессии и уважения к стране, в которой родился и вырос.