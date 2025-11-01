Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong University (Южная Корея) Сонг Кёнг Ким отметил уверенное развитие Казахстана в сфере высшего образования и цифровых технологий. По его словам, открытие филиала Woosong University в Туркестане стало важным шагом в подготовке профессиональных кадров для экономики будущего.

Как подчеркнул Сонг Кёнг Ким, проект был реализован при поддержке Президента Республики Казахстан и Правительства, что обеспечило доступ молодежи регионов к международным образовательным стандартам.

«Благодаря содействию руководства Казахстана молодежь Туркестанской области и других регионов получает возможность стать специалистами в сфере искусственного интеллекта, науки о данных и цифровых технологий», — отметил он.

Филиал Woosong University реализует образовательную модель «2+2», предусматривающую два года обучения в Казахстане и два года — в Корее или в зарубежных университетах-партнёрах. По завершении программы студенты получают двойной диплом — казахстанский и корейский.

На сегодняшний день в филиале обучаются 108 студентов из восьми регионов страны, большинство из которых являются обладателями государственных грантов, выделенных акиматом Туркестанской области.

Руководитель фонда подчеркнул, что проект Woosong University Kazakhstan отражает приоритеты образовательной политики страны — ориентацию на практическую подготовку, интеграцию в глобальное академическое пространство и формирование конкурентоспособных кадров.