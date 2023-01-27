Казахстан готов наращивать торговлю сельхозпродукцией с Ираном

За январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти 500 млн долларов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Премьер-министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти 500 млн долларов. Вместе с тем в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около 250 млн долларов.

«Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до 1 млрд долларов», — сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, Правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до 3 млрд долларов, поставленной главами двух стран.

Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте, особое значение имеет коридор «Север - Юг».

«Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности, подписание и реализация Дорожной карты по устранению «узких мест», уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок», — отметил он.

По его словам, реализация Дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.

В свою очередь Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.

Кроме того, он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и Парламента Ирана.