Казахстан и Азербайджан заключили соглашение о признании дипломов моряков

Подробнее об этом рассказали в Минтранспорта, сообщает Kazpravda.kz

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По информации ведомства, 11 марта в ходе визита главы государства в Азербайджан было подписано соглашение между Минтранспорта РК и Минцифрового развития и транспорта Азербайджана о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов.

Соглашение разработано в соответствии с требованиями международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты, в «белый список» которой включены оба государства.

В министерстве добавили, что подписание соглашения обеспечит признание азербайджанской стороной профессиональных дипломов моряков, выдаваемых морской администрацией портов нашей страны, что позволит казахстанским морякам работать на судах под флагом Азербайджана.