Фото: пресс-служба МКИ РК

Национальный центр рукописей и редких книг и Национальная библиотека Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

По данным ведомства, в Национальной библиотеке Беларуси состоялся XII Международный конгресс «Феномен библиотечной культуры», посвящённый 80-летию Победы. В мероприятии приняли участие представители стран СНГ, Индонезии, Мали, Мьянмы, Омана, Палестины, Сербии, США, Того и Турции.



На конгрессе Казахстан представил Национальный центр рукописей и редких книг Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Представители центра выступили с докладом на тему: «Герои Великой Победы: человеческое измерение войны в произведениях Бауыржана Момышулы».



В рамках конгресса был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг и Национальной библиотекой Беларуси.



Согласно меморандуму, стороны договорились о расширении культурного обмена и развитии сотрудничества в сфере библиотечного дела и смежных направлений.



Также запланирована реализация совместных проектов в области цифровизации, библиографии и научной информации, а также обмен библиотечными документами, изданиями и другими информационными ресурсами.