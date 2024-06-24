Казахстан и Беларусь укрепляют культурное сотрудничество

Культура
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Сегодня министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РК Павлом Утюпиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Минкультуры

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы культурного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества. Аида Балаева подчеркнула важность культурного взаимодействия между странами.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь, в частности в культурно-гуманитарной, молодежной и других сферах. На постоянной основе осуществляется творческий обмен и участие солистов в спектаклях, различных проектах и концертах. Уверена, что наши совместные проекты будут способствовать укреплению дружеских отношений», - сказала министр.

В свою очередь, Павел Утюпин выразил признательность за плодотворное сотрудничество и отметил важность культурного обмена.

«Белорусская сторона всегда рада видеть казахстанских артистов на своих мероприятиях. Уже в июле мы проводим Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», где ожидаем артистов из Казахстана. Такие инициативы помогают сближению наших народов и укреплению двусторонних отношений», - отметил посол.

Участники обсудили не только текущие проекты, но и перспективы расширения сотрудничества. Было выдвинуто предложение рассмотреть возможность съемок фильма к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что подчеркнет значение совместной истории и культурного наследия двух стран.

Стороны также подняли широкий спектр вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня, подтвердили важность укрепления сотрудничества и выразили готовность создать рабочую группу для наращивания потенциала взаимодействия.

#культура #Беларусь #Аида Балаева

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