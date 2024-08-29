Казахстан и Катар расширяют совместную борьбу с коррупцией

В феврале антикоррупционные ведомства обеих сторон подписали «Меморандум о взаимопонимании по продвижению добропорядочности и прозрачности»

Фото: Антикор

В Астане состоялась встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции Асхата Жумагали с послом Катара в РК Абдуллой Хусейном Джабером. Cтороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz

Джабер от имени руководителя управления административного контроля и прозрачности Государства Катар, Хамада бен Насера Аль-Миснада пригласил Асхата Жұмағали на Второе Министерское заседание антикоррупционных органов стран-членов ОИС, которое состоится в городе Доха в ноябре 2024 года.

Жумагали выразил признательность за приглашение и особо подчеркнул значимость укрепления связей с Государством Катар.

«Казахстан активно поддерживает и участвует в инициативах Организации исламского сотрудничества (ОИС), подчеркивая значимость членства страны в организации с декабря 1995 года. Это сотрудничество играет ключевую роль в укреплении связей между странами», - подчеркнул председатель агентства.

По итогам встречи, он высоко оценил инициативу и приверженность Катара к совместным антикоррупционным усилиям и выразил готовность продолжать плодотворное сотрудничество как в рамках ОИС, так и на двусторонней основе.

В июне антикоррупционные ведомства обеих стран подписали Дорожную карту по взаимодействию.

Основными направлениями совместной работы определено принятие мер по превенции коррупции, формированию антикоррупционной культуры и внедрению принципов добропорядочности в госаппарате.