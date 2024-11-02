Казахстан и Китай обсудили вопросы вододеления транграничных рек

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Чжаном Сяо. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего водного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВРИ

Фото: МВРИ

Среди приоритетных тем переговоров - вопросы вододеления трансграничных рек. Для этого действует Специальная рабочая группа экспертов Сторон. Цель переговоров – обеспечение водой Иле-Балхашского бассейна, развитие рыбного хозяйства и туризма.



В ближайшее время министерство водных ресурсов и ирригации РК намерено подписать меморандум о сотрудничестве с министерством водного хозяйства КНР.



Кроме того, стороны обсудили совместную модернизацию и автоматизацию водной инфраструктуры Казахстана, производство и внедрение водосберегающих технологий, а также повышение квалификации казахстанских специалистов в Китае.

«Достигнута договоренность с компанией Power China о прохождении казахстанскими специалистами-водниками курсов повышения квалификации в Китае. Думаю, обсуждаемые сегодня инициативы придадут новый импульс двусторонним отношениям Казахстана и Китая», – отметил глава ведомства Нуржан Нуржигитов.

Посол, в свою очередь, подчеркнул, что китайская сторона очень серьезно относится к водному сотрудничеству с Казахстаном и намерена продолжать обмен опытом и технологиями.