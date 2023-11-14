Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область

Соглашение было достигнуто на встрече в Бишкеке

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Интересы Казахстана на встрече в Бишкеке отстаивал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. По итогам переговоров принято решение о проведении мероприятий по восстановлению водоподачи по каналу «Туйте» на реке Талас.

Соответствующие поручения даны совместной Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас во время встречи Нуржигитова с министром сельского хозяйства КР Аскарбеком Джаныбековым.

Также Нуржан Нуржигитов отметил необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения водоподачи в нашу страну. Так, казахстанская сторона предлагает внести в этот перечень каналы «Акмолда», «Каратаки» и «Томентамга» с сооружениями на реке Куркуреусу, канал «Колос» на реке Шу и канал «Кож» с сооружениями на реке Талас.

«Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами», – отметил глава МВРИ.

Следующее заседание совместной Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас пройдет 14 декабря в городе Алматы.

В министерстве напомнили, что ранее на встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.

В августе этого года в Минэкологии рассказали о критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области. По поручению главы государства правительство выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим в результате ЧС природного характера жамбылским аграриям.