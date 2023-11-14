Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область

Сельское хозяйство
223
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Соглашение было достигнуто на встрече в Бишкеке

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Интересы Казахстана на встрече в Бишкеке отстаивал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. По итогам переговоров принято решение о проведении мероприятий по восстановлению водоподачи по каналу «Туйте» на реке Талас.

Соответствующие поручения даны совместной Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас во время встречи Нуржигитова с министром сельского хозяйства КР Аскарбеком Джаныбековым.

Также Нуржан Нуржигитов отметил необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения водоподачи в нашу страну. Так, казахстанская сторона предлагает внести в этот перечень каналы «Акмолда», «Каратаки» и «Томентамга» с сооружениями на реке Куркуреусу, канал «Колос» на реке Шу и канал «Кож» с сооружениями на реке Талас.

«Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами», – отметил глава МВРИ. 

Следующее заседание совместной Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас пройдет 14 декабря в городе Алматы.

В министерстве напомнили, что ранее на встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.

В августе этого года в Минэкологии рассказали о критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области. По поручению главы государства правительство выделило из резерва более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат пострадавшим в результате ЧС природного характера жамбылским аграриям. 

#ущерб #Кыргызстан #фермеры #вода #проблема #Жамбылская область #орошаемые земли

Популярное

Все
Что они там курят?
Музей советского прошлого
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Баха, поправляйся!
Сто способов отъема денег
Вспомним всех поименно...
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
Не игры, а издевательства
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Приоритеты энергетической безопасности
Кто виноват в смерти спортсменки в Актау?
Не хамите! Вас снимают…
Кому мешает единственная молочная кухня в Семее
Кто защитит права трудящихся?
Деловой совет СВМДА: приоритет МСБ
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Молоко «в запое»
Земельный ответ
Все начиналось с каравана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Новые возможности для отечественных экспортеров
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

До 60 млрд тенге будут ежегодно выделять фермерам для обнов…
Вице-премьер: Нам нужны не масштабные программы, а успешные…
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Обеспечить кормами животноводческие хозяйства поручил Минсе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]