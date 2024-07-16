Казахстан и стороны Стати урегулировали многолетний спор о нефтегазовых активах

Правительство, Нацбанк и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными», - говорится в сообщении.

Дэниел Чапман, CEO Argentem Creek Partners: «Мы поддерживаем рамочное соглашение и приветствуем решение президента К.Токаева построить Справедливый Казахстан как часть его достойных уважения реформ. Урегулирование данного спора свидетельствует о соблюдении Казахстаном международных договорных обязательств, что открывает двери для увеличения инвестиций и повышает потенциал его экономического роста. Мы приветствуем новую для Казахстана эру».

Министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что данное соглашение принято с учетом общественных интересов и не предполагает расходования бюджетных средств.

«Мы верим, что данный шаг окажет положительное влияние на привлечение новых инвестиций в нашу страну и рост экономики», - сказал он.

Argentem Creek Partners – это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.