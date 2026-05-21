Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в культурной сфере

Культура
Дана Аменова
специальный корреспондент

In ходе встречи стороны договорились взаимодействовать по налаживанию литературных связей

Фото: пресс-служба МКИ

В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с депутатом Парламента, заместителем председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики, ответственным за сотрудничество с тюркскими государствами, профессором Кюршадом Зорлу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Открывая встречу, Аида Балаева подчеркнула, что государственный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан придал новый импульс развитию казахстанско-турецкого сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе в сфере гуманитарных и культурных связей.



В ходе встречи стороны договорились взаимодействовать по налаживанию литературных связей, выпуску документальных и художественных фильмов, а также совместно работать по популяризации хикметов и учений Ходжи Ахмеда Яссауи. 

#культура #сотрудничество #Турция #МКИ

