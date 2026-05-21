Казахстан отмечает День работников культуры и искусства

Культура – это духовная основа нашей государственности, живая память народа и сила, которая объединяет общество вокруг общих ценностей

Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила работников культуры с профессиональным праздником, сообщает Kazpravda.kz

"Сегодня, когда в новой Конституции особое значение получают культура, образование, наука и инновации, перед нашей сферой открывается новый этап развития. Мы должны не только бережно сохранять наследие, но и смело развивать современные форматы, цифровые решения, креативные индустрии и новые подходы к работе с аудиторией", - написала она в Facebook.

Глава государства последовательно уделяет особое внимание развитию культуры, поддержке творческих людей и укреплению инфраструктуры отрасли. Именно благодаря этой политике за последние годы были приняты важные меры, направленные на повышение статуса работников культуры и искусства, улучшение условий труда, развитие учреждений в регионах и расширение доступа граждан к культурным ценностям.

Аида Балаева отметила, что по поручению Президента ряду ведущих учреждений присвоен статус «Национальный», что позволило усилить их институциональное положение и повысить уровень оплаты труда сотрудников. В прошлом году было начато строительство 61 объекта культуры и проведен ремонт 252 объектов, в этом году продолжается строительство еще 64 объектов. Развиваются и цифровые решения: E-Museum объединяет 284 музеев, 65 тысяч экспонатов и около 750 3D-артефактов.

Сегодня культура становится все более открытой, технологичной и близкой людям. Форум «Мәдениет және инновация», объединивший 600 работников культуры из 20 регионов страны, показал огромный потенциал отрасли, готовность специалистов к обновлению и стремление внедрять практические решения для музеев, библиотек, архивов, домов культуры, театров и концертных организаций.