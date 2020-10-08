Казахстан и Украина будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам
Лаура Тусупбекова
Казахстан и Украина будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам. Соответствующий договор между двумя республиками о правовой помощи по уголовным делам ратифицировали депутаты на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, в соответствии с Договором стороны обязуются предоставлять друг другу максимальную правовую помощь по уголовным делам о преступлениях, которые на момент подачи запроса о помощи относятся к юрисдикции компетентных органов запрашивающей стороны.
"Договор также применяется в отношении преступлений, совершенных до его вступления в силу", - подчеркивается в документе.
Ранее депутат Мажилиса Василий Олейник дополнил, что в документе определены перечень оказываемой помощи и основания для ее отказа, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных по запросам о правовой помощи.
"Также обозначены условия временной передачи лиц, находящихся под стражей, гарантии их прав и других лиц, находящихся на территории запрашивающей стороны на основании запроса о помощи. Оговорены вопросы создания совместных следственных групп, производства обыска и изъятия предметов, установления банковских счетов, процедуры конфискации и возвращении доходов, а также расходов, связанных с реализацией настоящего договора и другие", - пояснил депутат.