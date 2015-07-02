Казахстан обязуется защитить японские инвестиции на своем рынке Экономика 828 Эльмира Киргеева

Японские инвесторы будут работать в Казахстане на тех же условиях, что и отечественные. Эта норма предусмотрена в двустороннем соглашении, ратифицированном на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Как указывается в заключении профильного комитета, каждая сторона в рамках этого документа предоставляет на своей территории инвесторам другой стороны тот благоприятный режим, что и своим собственным инвесторам и их инвестициям.



"Японские компании, в которых мы действительно заинтересованы, могут прийти не только в сферу освоения редкоземельных металлов, но и в сельское хозяйство, химическую промышленность, машиностроение. Пока соглашение не будет ратифицировано, это действительно будет являться тормозом на пути японских инвестиций", – поделился министр по инвестициям и развитию Казахстана Асет Исекешев в ходе заседания Сената Парламента РК.



По его словам, с 2005 по 2014 год валовый приток прямых иностранных инвестиций из Японии в Казахстан составил $4,5 млрд.



"К подписанию соглашения шли 18 лет. Оно направлено на создание благоприятных правовых условий для поощрения и защиты инвестиций, улучшения инвестиционного климата и дальнейшего укрепления взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами", – сказал глава министерства.



Соглашение включает ряд положений, устанавливающие иные правила, чем те, которые предусмотрены действующим инвестиционным законодательством РК.



Так, соглашением предусмотрена выплата компенсаций инвестору, при экспроприации и национализации его инвестиций другой стороной, которая должна быть выплачена без задержки и включать процент по справедливой рыночной ставке с учетом периода времени до срока платежа.

