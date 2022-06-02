Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.

Многовекторное взаимодействие

В Нур-Султане прошли переговоры первого заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина и министра иностранных дел Польши – действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, прибывшего в нашу страну с официальным визитом.

Замглавы МИД РК отметил символичность визита Збигнева Рау именно в этот период: в 2022 году Казахстан отмечает 30-летие как вступления в Организацию по безопасности и сот­рудничеству в Европе, так и установления дипломатических отношений с Польшей.

– В контексте двусторонних отношений с удовлетворением отмечаем, что на протяжении прошедших лет казах­станско-польское партнерство, основанное на дружбе и доверии, продолжает развиваться в положительном ключе, о чем свидетельствует конструктивное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах, активное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Польша является важным и перспективным партнером Казахстана в регионе Центральной и Восточной Европы. В свою очередь мы подтверждаем наше стремление быть ключевым партнером Польши в Центральной Азии, – отметил Акан Рахметуллин.

Что касается взаимодействия с ОБСЕ, то, по словам первого заместителя министра иностранных дел, Казахстан активно взаимодействует с организацией по всем трем измерениям безопасности: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.

Акан Рахметуллин поздравил Збигнева Рау с председательством Польши в ОБСЕ, отметив, что Казахстан со своей стороны готов оказывать посильное содействие в реализации польскими коллегами этой сложной миссии.

В ходе переговоров в Нур-Султане стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня в области безопасности. Большое внимание было уделено сос­тоянию и перспективам сотрудничес­тва Казахстана и ОБСЕ.

– В ходе переговоров мы подтвердили готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита организации 2010 года. В этой связи мы уделили большое внимание вопросам региональной и глобальной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Украине. Была подтверждена неизменность курса Казахстана на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики, – отметил заместитель главы МИД РК. – Конечно, важной темой переговоров стал дальнейший путь развития Казахстана. Мы приз­нательны польской стороне и в целом ОБСЕ за поддержку в реализации сис­темных реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на политическую и социально-экономическую модернизацию страны в интересах казахстанского общества.

Акан Рахметуллин также добавил, что визит министра Збигнева Рау в качестве действующего председателя ОБСЕ в преддверии референдума позволяет воочию увидеть и оценить ход системных и институциональных реформ, реализуемых в Казахстане.

Глава МИД Польши также отметил, что референдуму в переговорах было уделено отдельное внимание. Как подчеркнул Збигнев Рау, масштабы и содержание изменений в Конституцию РК, вынесенных на всенародное голосование, демонстрируют твердую приверженность Президента Касым-Жомарта Токаева укреплению механизмов защиты прав человека и обеспечению гражданских свобод, установлению устойчивого верховенства закона, развитию местного самоуправления и расширению учас­тия граждан в судьбе страны. Это важные шаги, которые соответствуют принципам ОБСЕ.