Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Коллаж: Kazpravda.kz

Основными задачами закона являются обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельных инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, создание инвалидам равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество.

Конвенция направлена на ликвидацию дискриминации по отношению к инвалидам, обеспечение их права на труд, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности.

Конвенцию ратифицировала 151 страна. Из государств СНГ – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Россия.

Конвенция о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2006 года.

Текст закона публикуется в печати.