Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании

Указы и распоряжения, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: gov.kz

Деятельность международной финансовой организации – Евразийской перестраховочной компании направлена на расширение торгово-экономических связей стран-членов Евразийского экономического союза, а также увеличение объемов инвестиций путем перестрахования рисков предприятий-экспортеров.

Соглашением определяются статус, функции, порядок проведения аудита и ревизии деятельности указанной компании.

Предполагается, что закон окажет положительное влияние на товарооборот между странами ЕАЭС.

Так, в соответствии с уставом компании регламентируются следующие функции – содействие в проведении оценки рисков, минимизации рисков и урегулировании убытков, проведение маркетинговых исследований, консультационной, исследовательской и просветительской деятельности в сфере перестрахования и другие.

По условиям соглашения капитал будет сформирован за счет взносов стран-участников объединения.

Текст закона публикуется в печати.

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