Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению работы единых энергосистем

Энергетика
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Россией о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем двух стран, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, энергосистема Казахстана работает в параллельном режиме с энергосистемой Российской Федерации.

«Параллельная работа электроэнергетических систем является важным фактором надежной и эффективной работы каждой из систем, создающим базу для взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики. Основной целью проекта Соглашения по обеспечению параллельной работы энергосистем является необходимость формализовать взаимоотношения сторон, возникающие в процессе параллельной работы, а также определить основные условия, на которых это взаимодействие осуществляется», – отметил глава Минэнерго. 

Он подчеркнул, что с связи с тем, что в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей, а также из-за аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях, величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с ЕЭС РФ значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов +/- 150 МВт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали до 1500 МВт.

«В результате длительных переговоров была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона и, предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка-продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений между АО «KEGOC» и ПАО «Интер РАО», – сказал Саткалиев. 

Согласно документу, предусмотрено применение нормы рентабельности в размере 2,5% только сверхдопустимого диапазона отклонений. Министр подчеркнул, что изначально российская сторона требовала увеличить норму рентабельности в пределах 7-15% по аналогии с внутренними потребителями ЕЭС РФ, на что казахстанская сторона не соглашалась. 

«После чего по итогам длительных переговоров норму рентабельности «Интер РАО» снизило с 15% до 5%. В связи с отстаиванием казахстанской стороной сохранения нормы рентабельности уровень удалось снизить до 2,5%. По итогам определена среднечасовая величина допустимого отклонения фактического сальдо перетоков от заданного диспетчерским графиком на уровне +/-150 МВт, в пределах которого не оплачивается мощность, услуги по передаче электроэнергии по сетям ПАО «Россети», покупка и продажа электроэнергии осуществляются по равнозначной цене», – сказал министр. 

По его словам, в процессе согласования Соглашения с заинтересованными государственными органами Казахстана было определено, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан изменение более половины первоначального текста международного договора требует утверждения его в новой редакции, в связи чем, казахстанская сторона известила российскую сторону.

«Переговорной группой в составе представителей Министерства энергетики, АО «KEGOC», ТОО «РФЦ по ВИЭ» были проработаны соответствующие поправки в вышеуказанное соглашение, в рамках которых была обеспечена минимизация требований российской стороны и защита национальных интересов Республики Казахстан. В том числе, получены положительные экспертные заключения НПП РК «Атамекен» и аккредитованных организаций. По итогам которого, 9 ноября 2023 года подписано Соглашение между министерствами энергетики РК и РФ», –  резюмировал он.

#мажилис #Казахстан #Россия #законопроект #энергосистема

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