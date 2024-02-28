Мажилис ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Международное сотрудничество, Мажилис
81
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: МИД РК

Договор совершен в Ташкенте 22 декабря 2022 года. Как отмечается в заключении к документу, целью Договора является выведение казахстанско-узбекских отношений на новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также содействие дальнейшему укреплению независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивому экономическому развитию двух государств.    

Согласно статье 1 Договора, Республика Казахстан и Республика Узбекистан строят и развивают долгосрочные союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств. 

На основании Договора стороны подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.  

В соответствии со статьей 4 Договора, в целях дальнейшего укрепления казахстанско-узбекского многогранного сотрудничества в духе братства, союзничества и стратегического партнерства, стороны учредили Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств, который определяет стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с общими интересами сторон. 

Договором предусматривается взаимодействие сторон в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах разоружения и нераспространения всех видов оружия массового уничтожения и средств их доставки, в деле укрепления мира и согласия в регионе, в вопросе противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия,  наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также при определении позиций по основным международным проблемам и вопросам, представляющим взаимный интерес.  

Стороны, согласно Договору, содействуют укреплению контактов и связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств, урегулированию региональных конфликтов мирным путем и путем переговоров на основе общепризнанных норм международного права и, прежде всего, соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государства, а также укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций.    

В рамках Договора стороны создают благоприятные условия для углубления взаимной экономической кооперации, укрепления и наращивания торгового оборота, инвестиционной деятельности, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, развития взаимосвязанной транспортной системы, сохранения духовной и культурной близости народов двух стран, углубления взаимных связей в сфере науки, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, обмена информацией.   

По данному Договору стороны продолжают сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодных отношений в энергетической сфере, в целях обеспечения экологической и продовольственной безопасности, а также в вопросе защиты права собственности и имущества юридических и физических лиц другой стороны на своей территории.

«Также в Договоре предусмотрены положения, согласно которым стороны предпринимают меры по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственных сооружений, внедрению водосберегающих технологий. Согласно статье 23 Договора, возникающие разногласия между сторонами будут разрешаться путем переговоров и консультаций», - отмечается в заключении.

#казахстан #Узбекистан #закон #договор

Популярное

Все
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Неутешительный сезон
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Виновата стихия?
Дороги и нивы Владимира Балашова
Портрет казахстанского волонтёра
Буррата по-шымкентски
Не хотим назад, в 90-е!
Тепло возвращается
Мама оказалась в тренде
Живая легенда
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии
Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - видео
Около 300 автомобилей скопилось на трассе в Жамбылской области
«К недрам земли мне дано подойти…»
Зарубежные кадры: Какие профессии востребованы в Казахстане
Борьба за мир продолжается
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Льготы при поступлении демобилизованных, право на общежитие…
Уволенные по отрицательным мотивам судьи смогут сразу работ…
Казахстанский культурный центр откроют в Китае
Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем президента Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]