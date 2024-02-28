Мажилис ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Договор совершен в Ташкенте 22 декабря 2022 года. Как отмечается в заключении к документу, целью Договора является выведение казахстанско-узбекских отношений на новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также содействие дальнейшему укреплению независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивому экономическому развитию двух государств.

Согласно статье 1 Договора, Республика Казахстан и Республика Узбекистан строят и развивают долгосрочные союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств.

На основании Договора стороны подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

В соответствии со статьей 4 Договора, в целях дальнейшего укрепления казахстанско-узбекского многогранного сотрудничества в духе братства, союзничества и стратегического партнерства, стороны учредили Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств, который определяет стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с общими интересами сторон.

Договором предусматривается взаимодействие сторон в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах разоружения и нераспространения всех видов оружия массового уничтожения и средств их доставки, в деле укрепления мира и согласия в регионе, в вопросе противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также при определении позиций по основным международным проблемам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны, согласно Договору, содействуют укреплению контактов и связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств, урегулированию региональных конфликтов мирным путем и путем переговоров на основе общепризнанных норм международного права и, прежде всего, соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государства, а также укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций.

В рамках Договора стороны создают благоприятные условия для углубления взаимной экономической кооперации, укрепления и наращивания торгового оборота, инвестиционной деятельности, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, развития взаимосвязанной транспортной системы, сохранения духовной и культурной близости народов двух стран, углубления взаимных связей в сфере науки, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, обмена информацией.

По данному Договору стороны продолжают сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодных отношений в энергетической сфере, в целях обеспечения экологической и продовольственной безопасности, а также в вопросе защиты права собственности и имущества юридических и физических лиц другой стороны на своей территории.