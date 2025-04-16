Казахстан разгромил Словению на ЧМ по хоккею среди женщин
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В концовке встречи казахстанские хоккеистки сделали счет 1:9
В заключительном матче женского чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB сборная Казахстана встретилась со Словенией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу РК. Во втором казахстанки отправили в ворота словенок шесть шайб.
В третьем отрезке соперники обменялись голами, но в концовке встречи казахстанские хоккеистки сделали счет 1:9.
Таким образом, сборная Казахстана сохранила прописку в дивизион IB.
ЧМ проходил в Дамфрисе (Великобритания).