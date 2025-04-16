Фото: пресс-служба КФХ

В заключительном матче женского чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB сборная Казахстана встретилась со Словенией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу РК. Во втором казахстанки отправили в ворота словенок шесть шайб.

В третьем отрезке соперники обменялись голами, но в концовке встречи казахстанские хоккеистки сделали счет 1:9.

Таким образом, сборная Казахстана сохранила прописку в дивизион IB.

ЧМ проходил в Дамфрисе (Великобритания).