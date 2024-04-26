Сборная Казахстана U-18 уступила сверстникам из Швейцарии на хоккейном ЧМ-2024

Юношеская сборная Казахстана потерпела поражение в стартовом матче чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея».

Фото: icehockey.kz

В стартовом отрезке казахстанские хоккеисты, благодаря голам Аристарха Киреева и Абзала Алибека, повели со счетом 2:0. Однако во втором периоде сверстникам из Швейцарии удалось сравнять счет 2:2, а в заключительной двадцатиминутке соперники забросили еще три безответные шайбы.

Швейцария – Казахстан – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

0:1 – 06:11 – Киреев

0:2 – 09:36 – Алибек (Глухих, Бритиков)

1:2 – 27:23 – Мейер (Кэттин, Боссон)

2:2 – 32:23 – Кёрблер

3:2 – 43:28 – Тарчини (Мейер, Кэттин)

4:2 – 49:46 – Форгет (Мейер, Устинков) ГБ

5:2 – 58:45 – Мюгли

Вратари: Кирч – Алпысбаев

Следующий матч сборная Казахстана проведет 27 апреля против команды Швеции.