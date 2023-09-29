Казахстан разрешил транзит пшеницы и импорт через лицензированные элеваторы

Введенные ограничения не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом.

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В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о разрешении на транзит пшеницы и импорт через лицензированные элеваторы, передает Kazpravda.kz.

На основании решения МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 августа 2023 года приказом министра сельского хозяйства РК от 25 сентября 2023 года № 337 «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортами»:

- продлен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС с 11 октября 2023 года;

- установлен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы (ТН ВЭД: 100119; 100199) на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением ввоза пшеницы в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Таким образом, по информации ведомства, любые потребители пшеницы могут импортировать ее через лицензированные элеваторы.

В МСХ добавили, что введенные ограничения не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом.

Отмечается, что перечень зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий формируется и актуализируется НПП "Атамекен".

Напомним, ранее сообщалось о том, что подготовлен проект приказа о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным и железнодорожным видами транспорта.