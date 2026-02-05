Фото: пресс-служба Президента РК

Высокий и сдержанный, Президент Казахстана уверенно вошел в зал и обменялся со всеми теплыми рукопожатиями, после чего началась наша встреча. С первого взгляда Касым-Жомарт Токаев производит впечатление непринужденного опытного государственного деятеля и уверенного человека, стоящего у истоков формирования передовой нации.

Токаев, которого часто называют одним из архитекторов современного Казахстана, наиболее известен как инициатор концепции «Слышащего государства» — философии государственного управления, в основу которой положена идея человекоцентричности: умение слышать запросы граждан и преобразовывать их потребности в возможности, реформы и конкретные решения. В одном из отелей Исламабада 4 февраля он дал эксклюзивное интервью тет-а-тет корреспонденту газеты The News International.

В Центральной Азии Казахстан выделяется как одно из самых влиятельных и стратегически значимых государств. Президент страны — редкий полиглот, свободно владеющий китайским, русским, английским, французским и несколькими другими языками, что служит отражением его многолетней дипломатической карьеры и глобального взгляда на мир. В начале беседы Президент Токаев упомянул о своей недавней встрече с Премьер-министром Шахбазом Шарифом. Он доброжелательно отозвался о пакистанском лидере, что задало всей беседе атмосферу открытости и взаимного уважения.

- Как Вы оцениваете отношения между Пакистаном и Казахстаном, особенно в контексте торгово- инвестиционного сотрудничества, учитывая ожидания, реальность и перспективы?

- Казахстан считает Пакистан дружественной страной и стратегическим партнером, пользующимся уважением на международной арене. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны успешно сотрудничают по ряду вопросов и проектов, представляющих взаимный интерес. Мы поддерживаем тесное и продуктивное взаимодействие в рамках ключевых международных организаций, включая ШОС, ОИС, СВМДА, способствуя укреплению глобального мира, стабильности и устойчивого развития.

Мой первый государственный визит в Пакистан стал важным шагом к расширению партнерства и открытию новой главы в истории наших отношений. Более 60 подписанных в ходе визита межправительственных и деловых соглашений призваны придать мощный импульс двустороннему сотрудничеству. Приоритетные направления экономического сотрудничества – транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность и производство, здравоохранение, образование и многие другие сектора.

Я считаю, что большие возможности для компаний обеих стран откроются благодаря созданию совместных предприятий и реализации взаимовыгодных проектов. Одним из наших ключевых приоритетов является значительное увеличение объемов двустороннего товарооборота.

- Каковы основные сферы сотрудничества между Пакистаном и Казахстаном?

- Приоритетными направлениями нашего партнерства являются экономическое взаимодействие и региональная взаимосвязанность. Мы стремимся превратить добрые политические намерения в конкретные экономические результаты, в частности, посредством расширения торговли, инвестиций и развития межличностных связей.

- Вопросы региональной взаимосвязанности стали одним из центральных пунктов совместной повестки наших стран. Насколько важен этот вопрос для Казахстана?

- Региональная взаимосвязанность действительно является одним из ключевых вопросов в нашей совместной повестке. Казахстан готов принять участие в развитии коридора Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Мы считаем этот проект стратегически значимым для региональной интеграции и выхода на рынки Южной Азии. Отрадно, что Пакистан также демонстрирует высокий интерес к тесному сотрудничеству в этом стратегически важном направлении. Мы рассчитываем на активное и скоординированное участие всех заинтересованных сторон для успешной реализации транзитно-транспортных проектов.

- В настоящее время внимание мировых политиков приковано к событиям в Соединенных Штатах. Как Вы оцениваете текущую ситуацию в США, в частности, внутреннюю политику Президента Дональда Трампа?

- Президент Трамп, будучи сильным и дальновидным лидером, считает первостепенными национальные интересы своей страны. Это находит яркое отражение в высоких показателях экономики США и проводимых в настоящее время глубоких реформах, особенно в социальной сфере.

Я поддерживаю его политику «здравого смысла», направленную на восстановление порядка. В Казахстане я придерживаюсь аналогичного политического курса, стремясь сделать нашу страну более сильной в сегодняшней сложной глобальной обстановке. Считаю, что все граждане должны неукоснительно соблюдать закон и уважать правоохранительные органы.

Авраамские соглашения.

- Почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям?

- Казахстан всегда был и остается решительным сторонником мира, стабильности и международного диалога. Авраамские соглашения, идея которых принадлежит Президенту Трампу, представляют собой поистине дальновидную инициативу. Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности.

У Казахстана хорошие отношения с Израилем, в то же время мы поддерживаем палестинский народ и последовательно выступаем за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. С точки зрения национальных интересов присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод. Надеюсь, что присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям будет способствовать расширению нынешнего сближения между арабами и евреями до уровня более широкого мусульмано-иудейского диалога.

- В Давосе Вы и Премьер-министр Шахбаз Шариф подписали соглашение об учреждении Совета мира. Некоторые рассматривают это как попытку создать альтернативу Организации Объединенных Наций. Какова Ваша оценка?

- Совет мира – это своевременная и актуальная инициатива, направленная на достижение быстрых и эффективных результатов. Сам Президент Трамп во время церемонии подписания Устава подчеркнул, что Совет мира призван дополнять, а не заменять усилия Организации Объединенных Наций, которая, к сожалению, переживает период институциональных проблем.

Особенно важно, что эта инициатива призвана способствовать воплощению в жизнь Резолюции 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой подчеркивается необходимость построения мира на основе как международной легитимности, так и эффективного лидерства. Уверен, что Совет мира внесет значимый вклад в укрепление глобального мира и стабильности, предлагая гибкие и прагматичные механизмы урегулирования конфликтов.

- Верите ли Вы в то, что долгосрочный устойчивый мирный план для сектора Газа имеет будущее?

- План, представленный спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, выглядит хорошо продуманным и весьма амбициозным, и в то же время реалистичным. В некоторых аспектах он выглядит как проект развития, нацеленный на создание устойчивых основ для мира и процветания. В то же время без реальной политической воли к созданию двух государств ни один план не станет по-настоящему устойчивым. Только такое решение может стать надежной основой, чтобы прекратить бесконечный цикл насилия и нестабильности.

- Война между Россией и Украиной явно затягивается. Видите ли Вы себя в роли возможного посредника?

- Действительно, ситуация крайне непростая, и ключевым здесь остается территориальный вопрос. Казахстан последовательно выступает за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами. Мы убеждены, что единственный способ достичь мира – это посадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Наша страна не претендует на роль посредника. Однако Казахстан всегда готов оказать помощь, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если появится такая возможность.

- Как опытный дипломат, считаете ли Вы возможной военную оккупацию территории Гренландии? Какой сценарий для Вас кажется реалистичным?

- Я бы взглянул на эту ситуацию несколько иначе. В международной практике немало схожих примеров, когда страны заключают договоры долгосрочной аренды конкретных территорий или стратегических объектов, чаще всего для достижения общих взаимовыгодных целей. Любые решения такого рода должны рассматриваться строго в рамках международного права, которое предполагает уважение суверенитета государств и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Одним из возможных вариантов могло бы стать заключение Соединенными Штатами и Данией соглашения об аренде Гренландии сроком на 120 лет. В этом случае Гренландия юридически останется частью Дании, таким образом ее суверенитет не будет нарушен, а практические аспекты соглашения будут отвечать общим стратегическим интересам. Искренне надеюсь, что на основе диалога, ответственной политики и уважения к международному праву стороны в итоге придут к прагматичному взаимоприемлемому решению.

- В Казахстане в настоящее время обсуждаются важные поправки в Конституцию. В чем суть этих изменений?

- Наша страна переживает один из самых значительных процессов политической трансформации в своей истории, обеспечивающую справедливое распределение достижений прогресса для всего общества. Нами предприняты меры в деле государственного строительства, направленные на модернизацию страны и строительство Справедливого Казахстана.

Казахстан перешел от «суперпрезидентской» модели к президентской республике с эффективной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Сейчас мы вступаем в новый этап политической модернизации. Среди главных реформ – создание однопалатного Парламента и Халық Кеңесі, а также введение поста Вице-президента. Высшим приоритетом нации провозглашаются права и свободы человека, а такие ценности, как единство, межэтническое и межконфессиональное согласие составляют основу нашей государственности.

- Какой стратегический вектор развития выбрал Казахстан?

- Наша цель — построить Справедливый, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан, в котором во главу угла поставлены принцип «Закон и Порядок» и общественное согласие. На сегодня Казахстан остается крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Мы добились высоких темпов экономического роста, ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а доход на душу населения достиг исторического максимума.

Наша инвестиционная политика нацелена на поддержание стабильной, прозрачной и предсказуемой деловой среды. В то же время мы поставили задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство, внедряя искусственный интеллект и передовые технологии. Мы также стремимся позиционировать Казахстан как ключевой транзитный хаб в Евразии и проводим масштабную модернизацию энергетической отрасли страны в тесном сотрудничестве с иностранными инвесторами. В совокупности все это отражает выбранный нами путь развития: диверсифицированную, технологичную и конкурентоспособную на мировом рынке экономику, ориентированную на улучшение качества жизни нашего народа.