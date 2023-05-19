Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и ЦА

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Скорость интернета в РК увеличилась за год на 47,9%.

Фото: Kazpravda.kz

По итогам апреля 2023 года в рейтинге стран по скорости интернета Казахстан поднялся на 11 строчек и занял 72-е место, опередив все страны ЕАЭС и Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: Армения заняла 80-е место, Кыргызстан — 83-е, Россия — 89-е, Узбекистан — 104-е, Беларусь — 126-е, Таджикистан — 129-е.

В целом скорость интернета в РК увеличилась за год на 47,9%: с 20,7 Мбит/с в апреле 2022-го до 30,62 Мбит/с в апреле 2023 года. Разница с другими рассматриваемыми странами значительная. Так, в Армении скорость составила 26,25 Мбит/с, в Кыргызстане — 25,83 Мбит/с, в Узбекистане и Таджикистане — лишь 20,9 и 11,38 Мбит/с соответственно.

Среди всех операторов в Центральной Азии в четвёртом квартале 2022 года самую высокую среднюю скорость загрузки мобильного интернета показал оператор «Tele2 Казахстан»: 27,25 Мбит/с, что превышает среднюю скорость загрузки за аналогичный период 2021 года (26,13 Мбит/с).

На втором месте расположился оператор «MEGA Кыргызстан» со скоростью 23,56 Мбит/с.

Худшие показатели продемонстрировали три оператора мобильной связи Таджикистана — MegaFon, ZET-MOBILE и Tcell.

Если рассматривать отдельные города, то в четвёртом квартале 2022 года первое место по скорости интернета в ЦА занял Алматы. Средняя скорость загрузки в мегаполисе составила 25,78 Мбит/с, а средняя скорость передачи — 11,06 Мбит/с.

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