Казахстан стал первой страной в ЦА с постоянным представительством в ИКАО

Международное сотрудничество , Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Открытие состоялось 26 августа в городе Монреаль (Канада)

Фото: министерство транспорта

Мероприятие прошло при участии министра транспорта Марата Карабаева, президента Совета ИКАО, генерального секретаря ИКАО и руководителей авиационных властей стран-членов ИКАО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Таким образом, наша страна стала первой в Центральной Азии с постоянным представительством в ИКАО.

ИКАО - специализированное учреждение ООН, участниками которого являются 193 страны. Организация устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

«Представительство Казахстана в ИКАО позволит усилить сотрудничество с организацией в целях дальнейшего развития отрасли гражданской авиации и поддержания соответствующего уровня безопасности полетов на должном уровне», - говорится в сообщении.

В период с 25 по 28 августа 2024 года министр транспорта Марат Карабаев участвует в 14-й Аэронавигационной конференции (AN-Conf/14) ИКАО в г.Монреаль.

Конференция предоставила возможность для подробных технических обсуждений, которые, приведут к согласованию комплекса рекомендаций высокого уровня в области аэронавигации и безопасности полетов для всех 193 стран-членов ИКАО.

В рамках конференции ИКАО Марат Карабаев встретился с президентом Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и генеральным секретарем ИКАО Хуан Карлос Салазаром.

В ходе встречи руководство ИКАО высоко оценило решение Казахстана открыть представительство в организации и выразило надежду на дальнейшее активное участие Казахстана по повышению уровня безопасности полетов и авиационной безопасности.

По итогам встречи с руководством ИКАО, было подписано соглашение об оказании управленческих услуг. Целью соглашения является использование опыта и ресурсов ИКАО для оказания поддержки Казахстану и авиационным организациям в достижении своих целей, повышении эксплуатационных показателей и соблюдении международных авиационных стандартов.

Подписание соглашения предоставит возможность ИКАО подготовить конкретные проектные предложения, отвечающие потребностям Казахстана, в том числе, генеральное планирование гражданской авиации и планирование аэропортов.

#казахстан #ИКАО #представительство

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