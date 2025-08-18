Казахстан станет площадкой для 10-го Саммита и Международной конференции IPAF

Венера Баталова
корреспондент

Об этом было объявлено в ходе 9-го Саммита IPAF, который прошел в Улан-Баторе (Монголия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК

Фото: Министерство финансов РК

В 2026 году Казахстан примет у себя 10-й юбилейный Саммит и Международную конференцию International Public Asset Management Company Forum (IPAF) — международной ассоциации государственных организаций, занимающихся управлением стрессовыми активами в странах Азии, объединенных под эгидой Азиатского банка развития (АБР).

Так, АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) официально получил статус Полноправного члена IPAF (General member) (с 2013 года ФПК входил в состав IPAF в качестве ассоциированного члена и за это время приобрёл значительный опыт взаимодействия в рамках участия в ключевых инициативах IPAF в области управления неработающими активами).

Согласно принципу ротации, в 2026 году Фонд также примет на себя председательство в IPAF и станет организатором следующего Саммита и Международной конференции IPAF, которые объединят представителей государственных органов, международных финансовых институтов, экспертного сообщества со всего мира.

Стоит отметить, что в 2025 году к обсуждению традиционных вопросов управления NPL добавились новые направления — в первую очередь, использование искусственного интеллекта, блокчейна и цифровых платформ для улучшения оценки стрессовых активов, оптимизации процессов урегулирования просроченной задолженности и максимизации прозрачности процесса торговли стрессовыми активами.

В работе 9-го саммита IPAF приняла участие казахстанская делегация, в которую вошли представители ФПК и его Совета директоров – Миятов Кайрат Исатаевич.

Почетное слово было представлено заместителю председателя правления фонда – Байгазиеву Нуржану Дамировичу, который выразил слова благодарности АБР за оказанные доверие и поддержку в процессе вступления фонда в ряды полноправных членов IPAF, а также за предоставленную фонду честь — принять председательство над форумом с 2026 года, подчеркнув важность стратегического партнерства с АБР для Казахстана.

В ходе своего выступления Байгазиев Н.Д. также представил участникам краткий обзор о мерах государства для развития вторичного рынка стрессовых активов, стимулирования как продавцов (банки), так и покупателей (инвесторы) к активному участию в сделках с проблемными активами. Он отметил, что развитие прозрачного и эффективного рынка NPL, внедрение современных аналитических инструментов и обмен опытом с международными партнёрами являются ключевыми условиями повышения финансовой устойчивости. Завершая выступление, Байгазиев Н.Д. выразил уверенность, что проведение юбилейного саммита IPAF в 2026 году в Казахстане станет важным шагом для углубления международного сотрудничества и обмена передовыми практиками в этой сфере.

Почему это важно для Казахстана

Предстоящие в Казахстане Саммит и Международная конференция IPAF станут ключевым событием для профессионального сообщества, занимающегося управлением стрессовыми активами. В условиях высокой турбулентности мировой экономики вопрос эффективного урегулирования неработающих кредитов (NPL) приобретает особую актуальность.

Кроме того, данные мероприятия создадут уникальную возможность представить международному сообществу казахстанский опыт работы с неработающими активами, обсудить актуальные вызовы и обменяться практическими решениями, а также позволят расширить профессиональные контакты, получить доступ к передовым подходам и укрепить компетенции отечественных специалистов в сфере управления стрессовыми активами.

#конференция #саммит #IPAF

