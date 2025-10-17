В Послании народу Президент страны обозначил развитие медицинского туризма в качестве одного из ключевых приоритетов государственной политики.

– Всего несколько лет назад мы говорили о потенциале медицинского туризма в Казахстане. Сегодня можно с уверенностью сказать: возможности стали реаль­ностью. За пять лет количество туристов выросло более чем в пять раз, а вместе с этим увеличился и поток медицинских туристов. За данными цифрами скрывается настоящая эволюция в географии спроса, – отметила в приветственном слове министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Казахстан уверенно укрепляет свой имидж как страны высокого качества медицинских услуг по доступной цене. Нам есть что предложить. Особенно стремительно растет интерес со стороны Китая (рост в 24 раза), Индии (в 40 раз) и Турции (в 3 раза). По словам министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова, за 2023 год число иностранных пациентов, например, в Астане выросло в четыре раза по сравнению с 2022-м, а в 2024 году – еще в два раза.

– Казахстан располагает всеми условиями, чтобы стать региональным центром медицинского и оздоровительного туризма. Для этого необходимо внедрять единые стандарты обслуживания иностранных пациентов, укреплять взаимодействие между клиниками и туроператорами и продвигать страну как надежное направление для лечения и восстановления, – добавил глава ведомства.

Первый день конференции затронул тему «Развитие медицинского туризма в Респуб­лике Казахстан: перспективы и возможнос­ти». По озвученной на ней информации, в стране сегодня доступны 80 видов высокотехнологичной медицинской помощи. Мы стали региональным лидером по внед­рению передовых методов лечения, таких как протонная и гамма-терапия, роботизированные операции, нейромодуляция и современные подходы к трансплантации.

Казахстан первым в регионе освоил фетальную хирургию, у нас ежегодно проводится более 2 тыс. хирургических коррекций врожденных аномалий у новорожденных. В онкологии внедряются интеллектуальные системы диагностики и адаптивной терапии на базе искусственного интеллекта.

Кардиохирургия Казахстана входит в топ-30 лучших в мире. В стране работают 42 цент­ра чрескожных коронарных вмешательств и 89 ангиографических установок. С 2012 года число операций на открытом сердце удвоилось, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в три раза.

– Знакомьтесь, это Максут-ака из Ташкента. Ему 67 лет. На этой фотографии, как вы видите, мужчина выглядит вполне здоровым. Но так было не всегда. Долгое время он страдал тяжелейшей формой сердечной недостаточности. Ему требовалась операция по имплантации искусственной системы кровообращения. Ее делают не везде. Этот вид хирургического вмешательства провели у нас, – начала свое выступление заместитель председателя правления корпоративного фонда University Medical Center (UMC) Айгерим Абдиоразова.

Недавно лечащий врач Максута-ака ездил в Узбекистан, где и встретился с пожилым пациентом. На фотографии, которую продемонстрировали всем участникам встречи, было видно: современная медицина творит чудеса.

Операции на сердце – не единственный вид хирургических вмешательств, где наши врачи шагнули вперед. В Казахстане внед­рена роботизированная сис­тема для эндопротезирования. Технология позволяет создавать 3D-модель сустава для индивидуального планирования операции, снижать травматичность и ускорять восстановление пациента. В 2024 году проведено порядка 18 тыс. эндопротезирований. Трансплантология также активно развивается: ежегодно в Казахстане проводится около 250–260 операций по пересадке почек, печени и сердца. Девять отечественных клиник уже имеют международную аккредитацию JCI.

Второй день конференции был посвящен теме «Здравоохранение Казахстана: лекарственные средства и инновационные технологии». Участники обсудили передовые достижения в области медицины, обменялись опытом.

В рамках конференции состоя­лись тематические сессии, посвященные вопросам развития санаторно-курортного лечения, продвижения услуг детской реа­билитации на международном рынке, формирования здоровой городской среды, развития массового спорта, здорового образа жизни и образовательных инициатив. Особое внимание участники уделили созданию сети «здоровых городов Казахстана».

По итогам встреч министры здравоохранения Акмарал Альназарова и туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Казахстанской ассоциации медицинского туризма Кристина Кривец подписали меморандум по дальнейшему взаимодействию. Добавим, что профильные ведомства планируют активно развивать медтуризм в нашей стране через создание природно-медицинских кластеров в регионах и внедрять реабилитационные программы с учетом местных природных ресурсов. Казахстан будет продвигаться как международный центр медицинского и оздоровительного туризма.

Следующим шагом станет усиление роли регионов и координация между различными отраслями. В рамках дорожных карт предусмотрено улучшение туристической

инфраструктуры, определение приоритетных направлений и привлечение инвестиций. Речь идет о формировании целостной системы, включающей медицинские учреждения, оте­ли, транспорт, туристичес­кие агентства и цифровые сервисы, чтобы обеспечить комфортное и качественное обслуживание иностранных и иногородних пациентов, желающих пройти лечение, реабилитацию или оздоровление в Казахстане.

В работе конференции приняли участие более 500 экспертов из числа представителей 30 дип­ломатических миссий, международных организаций, ведущих медицинских экспертов, агентов и байеров из 13 стран мира.

В рамках конференции состоялась выс­тавка крупнейших медицинских цент­ров и организаций, представивших инновационные технологии и достижения

медицины.