Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА

В октябре сборная РК провела два выездных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024

Фото: sports.kz

Сборная Казахстана по футболу улучшила положение в рейтинге национальных команд ФИФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии табеля о рангах подопечные Магомеда Адиева поднялись с 100-го на 98-е место с показателем 1219.65 очков.

Топ-3 по-прежнему составляют Аргентина, Франция и Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 26 октября 2023 года:

1 (1). Аргентина — 1861.29

2 (2). Франция — 1853.11

3 (3). Бразилия — 1812.2

4 (4). Англия — 1807.88

5 (5). Бельгия — 1793.71

6 (8). Португалия — 1739.83

7 (7). Нидерланды — 1739.26

8 (10). Испания — 1725.97

9 (9). Италия — 1717.81

10 (6). Хорватия — 1711.88

22 (24). Украина — 1549.33

39 (39). Россия — 1497.63

73 (75). Узбекистан — 1333.09

76 (79). Грузия — 1312.14

95 (91). Армения — 1234.25

97 (96). Кыргызстан — 1224.03

98 (100). Казахстан — 1219.65

100 (105). Беларусь — 1212.52

109 (110). Таджикистан — 1187.23

118 (115). Эстония — 1159.33

120 (121). Азербайджан — 1155.91

132 (136). Латвия — 1101.7

134 (143). Литва — 1098.48

141 (140). Туркменистан — 1086.12

157 (159). Молдова — 1018.45.

Напомним, что в октябре сборная Казахстана провела два выездных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024: против Дании (1:3) и Финляндии (2:1).

В ноябре национальная команда проведет домашнюю встречу с Сан-Марино и сыграет в гостях со Словенией.