Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством принята Концепция по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Это ключевой стратегический документ, определяющий государственную политику в сфере охраны природы, восстановления экосистем и рационального использования биоразнообразия.

Концепция охватывает 8 ключевых направлений и 13 целевых индикаторов.

Первое – развитие единой экологической сети и системы особо охраняемых природных территорий.

В целом к 2035 году предусматривается увеличить площадь особо охраняемых природных территорий с 31 млн гектар до 33,2 млн гектар.

Второе – повышение эффективности охраны воспроизводства лесов, развитие устойчивого лесопользования.

Сохраняя имеющиеся леса и увеличивая объемы посадок лесных культур, планируется довести покрытую лесом площадь страны до 14,7 млн гектар (в настоящее время эта площадь составляет 13,9 млн. гектар).

Немаловажным направлением является рациональное использование древесных ресурсов. Концепцией предусматривается внедрение углубленной переработки отечественной древесины с увеличением выпуска продукции деревообрабатывающей отрасли к 2035 году в пять раз.

Третье – совершенствование системы мониторинга, охраны и устойчивого использования животного мира.

При этом Концепцией предусматривается ряд мероприятий, направленных на сохранение и устойчивый рост краснокнижных животных, а также устойчивое использования диких животных, являющихся объектами охоты (в том числе и трофейной).

Четвертое - ихтиофауна и естественные рыбные ресурсы. Это области требующие усиления работы по мониторингу и глубокому исследованию всех типов рисков.

Пятое и шестое направление – включают в себя большой блок работы по растительному миру, а также такую острую проблему как деградация пастбищ.

Последние два направления являются фундаментом и каркасом всей системы сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.