Казахстан вошел в Топ-50 в рейтинге экономического процветания

В 2024 году канадская аналитико-финансовая платформа HelloSafe представила Индекс мирового процветания

Инфографика: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан входит в рейтинг стран со средним уровнем процветания. Индекс РК составил 47,36, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sayasat.kz

Сообщается, что анализ проведен комплексно, на основании данных Всемирного банка и ООН, по 6 ключевым индикаторам: ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, уровень национальных сбережений, индекс человеческого развития (HDI), коэффициент Джини (показатель общественного неравенства), уровень бедности.

Казахстан входит в рейтинг стран со средним уровнем процветания, индекс РК составил 47,36, обогнав Россию, Беларусь, Китай, Турцию, а также страны ЦА.

Согласно рейтингу, самыми богатыми странами названы Люксембург, Норвегия и Ирландия. Индекс процветания Люксембурга – 86,2.

Результаты рейтинга показывают, что прошедшие в стране в последние годы реформы дали плоды, подняв Казахстан в глазах мировой общественности.

Рейтинг полезен для путешественников, инвесторов и исследователей, желающих разобраться в различиях между странами.