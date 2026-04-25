Поручение Премьер-министра: на базарах ЗКО сняли завышенные ценники

Потребительский рынок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выезд позволил сразу повлиять на ситуацию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Региональная комиссия Западно-Казахстанской области выехала на оптово-розничный рынок «Алтын Алма», чтобы на месте оценить ситуацию с ценами на социально значимые продовольственные товары. В центре внимания были мясной и овощной павильоны, где формируется конечная стоимость продукции для населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

Работа прошла в живом формате, с прямым диалогом с арендаторами. Предпринимателям разъяснили требования законодательства, включая соблюдение 15 процентов торговой надбавки, наличие письменных ценников, а также санитарные и налоговые нормы.

Выезд позволил сразу повлиять на ситуацию. Комиссия выявила лишние звенья в цепочке поставок, два посредника по картофелю исключены. Одновременно налажены прямые поставки продукции из стабилизационного фонда СПК «AQJAIYQ» на рынок.

Если ранее картофель реализовывался по цене от 230 до 250 тенге за килограмм в зависимости от сорта и качества, то продукция стабилизационного фонда поступила в продажу по 165 тенге при цене поставки 145 тенге.

Сейчас СПК «AQJAIYQ» поставляет на рынок до 5 тонн продукции. Товар пользуется высоким спросом у покупателей. Поставки овощной продукции планируется продолжить до конца первой декады мая.
Такие выезды будут проводиться на постоянной основе. Этот формат показывает реальный эффект и позволяет быстро принимать решения.

С начала 2026 года в ЗКО было проведено 11 заседаний Региональной комиссии. Всего выявлено 47 фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. По всем нарушениям приняты меры административного воздействия.

