Казахстан выиграл четвертое золото на юниорском чемпионате мира по боксу

Казахстанский боксер Нурасыл Тулебек провел финальный поединок на юниорском чемпионате мира-2023 по боксу в Ереване (Армения), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: sports.kz

В финале в весовой категории до 54 кг Тулебек встретился с индийцем Джатином и победил его раздельным решением судей – 4:1.

Таким образом, Нурасыл Тулебек принес Казахстану четвертое золото мирового первенства: ранее чемпионами у девушек стали Аяжан Сыдык (54 кг), Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг).

Отметим, что Казахстан был представлен в финале ЧМ четырьмя боксерами, и все они закончили выступление на турнире с наградами высшей пробы.



