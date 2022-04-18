Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов занял второе место на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как отмечает Федерация фехтования РК, награда Курбанова стала первой серебряной на этапах Кубка мира в истории казахстанского фехтования.

В 1/32 финала он нанес поражение сопернику из Венгрии Кешели Жомбору – 15:11. В следующем раунде Курбанов вырвал победу у другого представителя Венгрии Баняи Жомбора со счетом 15:14.

В 1/8 финала казахстанский шпажист справился с фехтовальщиком из США Джастином Ю – 15:9.

За вход в восьмерку сильнейших Курбанов одержал трудную победу над Мохамедом Эль-Сайедом с минимальным преимуществом – 15:14.

В 1/2 финала он сумел одолеть местного шпажиста Александра Бардане – 15:13. А в финале со счетом 11:15 проиграл другому французу Нельсону Лопезу Портье, обеспечив себе серебро турнира, который также именуется Challenge MONAL - 2022.

Сейчас Курбанов занимает девятое место в рейтинге Международной федерации фехтования (FIE).

Отметим, что 30-летний шпажист был единственным в своем виде спорта представителем Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио, где уступил за попадание в 1/4 финала.