Казахстан за создание Палестинского государства в границах 1967 года

Фото: МИД Казахстана

Делегация Казахстана во главе министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины, сообщает МИД республики.

В своём выступлении глава МИД РК заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Было подчёркнуто, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы "Два государства для двух народов".

"Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", – заявил Нуртлеу, добавив, что с этой целью Казахстан проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня, которая была предложена Иорданским Хашимитским Королевством на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября этого года.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что, к сожалению, мирные жители, в том числе слишком много детей, женщин и пожилых людей, стали невинными жертвами конфликта. Также была выражена глубокая озабоченность ситуацией с гражданами РК, которые в настоящее время находятся в секторе Газа и не имеют возможности покинуть эту территорию.

В этой связи Нуртлеу сообщил участникам Саммита, что в ходе своего недавнего телефонного разговора с главой МИД Израиля Эли Коэном призвал к немедленному прекращению огня и поиску всеми сторонами мирного решения данного конфликта. Было отмечено, что безопасность мирных жителей является высшим приоритетом.

Глава МИД РК обратился к международным и гуманитарным организациям с просьбой вмешаться в нынешнюю крайне сложную ситуацию в секторе Газа и предложил использовать существующий механизм Исламской организации продовольственной безопасности для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи для жителей Газы.

По итогам Саммита участники приняли резолюцию, в которой было заявлено, что сектор Газа является неотделимой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Была возложена ответственность на Израиль за вооруженный конфликт в секторе. Страны ЛАГ и ОИС договорились о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.