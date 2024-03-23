Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства

Сельское хозяйство
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О мерах по развитию отрасли на международном форуме рассказал глава МСХ Айдарбек Сапаров, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ

Агро бизнесфорум и конгресс по семеноводству в рамках заседания министров сельского хозяйства государств-членов ОТГ прошел в Таразе. Основной темой форума стали сотрубничество стран по развитию семеноводства.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил, что в разработан проект комплексного плана по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Казахстана на 2024-2028 годы. План предусматривает совершенствование законодательной и нормативной базы, а также обновление материально-технической базы субъектов селекции и семеноводства.

Со стороны государства для поддержки отрасли предусмотрены такие инструменты, как субсидирование приобретения оригинальных и элитных семян, господдержка на приобретение селекционно-семеноводческой техники и семяочистительного оборудования.

«Казахстан заинтересован в плодотворном сотрудничестве по вопросам развития семеноводства. Надеюсь, что данная диалоговая площадка позволит наладить контакты бизнесу, НПО, инвесторам, и позволит обсудить новые тренды и перспективы для ведения бизнеса в АПК», - сказал Айдарбек Сапаров.

Организаторами 8-го конгресса семян выступила ассоциация ECOSA, а также TSÜAB.

TSÜAB (Объединение промышленников и производителей семян Турции) является одним из крупнейших профессиональных объединений Турции. Организация занимается селекцией, выведением и регистрацией новых сортов семян; упаковкой, обработкой и продвижением семенной продукции на внутренних и внешних рынках.

#сельское хозяйство #АПК #семеноводство

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