Казахстан закрепился в глобальном топ-20 по образованию

Образование
138

Республика усиливает позиции среди развитых систем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занял 18-е место в рейтинге Insider Global Education Index, набрав 0,092 балла и войдя в группу стран с устойчиво развивающимися и международно интегрированными образовательными системами, сообщает Kazpravda.kz

Позиция в топ-20 отражает системную трансформацию сектора и усиливающееся присутствие страны в глобальном образовательном пространстве. Казахстан опережает Польшу (19-е место), ОАЭ (20-е), а также ряд крупных экономик, включая Мексику, Бразилию и Южную Африку, и конкурирует в плотной группе с Нидерландами (17-е место) и Саудовской Аравией (16-е), которые активно наращивают академическую и научную инфраструктуру.

Лидером рейтинга остаются США с заметным отрывом; за ними следуют Великобритания и Китай – страны, формирующие глобальную образовательную и научную повестку. В первой десятке также представлены Германия, Австралия, Япония и Южная Корея – системы с высокой концентрацией исследовательских университетов и значительными инвестициями в науку.

Рейтинг формируется на основе трех параметров: представленности университетов в QS Top 1000, их средних позиций и уровня государственных инвестиций в образование. Эти критерии напрямую связаны с качеством подготовки кадров, научной базой и международной интеграцией вузов.

На этом фоне Казахстан формирует собственную устойчивую модель развития. Сегодня более 10 университетов страны входят в QS Top 1000, включая КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Satbayev University. Диапазон 300-800 мест закрепляет позиции на глобальной карте и создает основу для дальнейшего продвижения.

Стабильное государственное финансирование на уровне 3-4% ВВП обеспечивает предсказуемость развития системы и поддерживает масштабные реформы в высшем образовании. Параллельно усиливаются международные партнерства, расширяется академическая мобильность и укрепляется связь университетов с индустрией.

Ключевая особенность текущего этапа – усиление конкурентоспособности внутри «среднего ядра» глобального рейтинга, где решающую роль играют качество исследований, глобальная интеграция и способность университетов становиться частью международных научных цепочек.

Казахстан уже сформировал прочную институциональную базу, демонстрирует рост академической репутации и закрепляется как один из самых динамично развивающихся образовательных центров региона. В условиях глобальной конкуренции за таланты именно такие позиции становятся фундаментом долгосрочного экономического роста и перехода к экономике знаний.

 

 

#рейтинг #Образование #Insider Global Education Index

