В Инцелле (Германия) завершился юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

На престижном турнире национальная сборная Казахстана завоевала 13 медалей.

Юниорка Кристина Шумекова одержала победу на дистанциях 1000 и 3000 метров.

У девушек на 1000-метровке среди нео-сеньоров весь пьедестал заняли казахстанские спортсменки: Инесса Шумекова стала первой, Дарья Важенина - второй, Алина Дауранова замкнула тройку призёров.

Также Казахстан победил в женском командном спринте (нео-сеньоры).

Андрей Семёнов завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров (нео-сеньоры). А юниорская женская сборная Казахстана стала второй в командном спринте.

Кроме того, сборная Казахстана (нео-сеньоры) выиграла бронзовую медаль в мужском командном спринте.

На дистанции 500 метров среди нео-сеньоров Алина Дауранова стала победительницей, а Инесса Шумекова завоевала серебряную медаль.

На "полторашке" Анастасия Беловодова (юниоры) замкнула тройку призёров. На этой же дистанции в категории нео-сеньоров Мария Деген завоевала золотую медаль.