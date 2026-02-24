В Инцелле (Германия) завершился юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
На престижном турнире национальная сборная Казахстана завоевала 13 медалей.
Юниорка Кристина Шумекова одержала победу на дистанциях 1000 и 3000 метров.
У девушек на 1000-метровке среди нео-сеньоров весь пьедестал заняли казахстанские спортсменки: Инесса Шумекова стала первой, Дарья Важенина - второй, Алина Дауранова замкнула тройку призёров.
Также Казахстан победил в женском командном спринте (нео-сеньоры).
Андрей Семёнов завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров (нео-сеньоры). А юниорская женская сборная Казахстана стала второй в командном спринте.
Кроме того, сборная Казахстана (нео-сеньоры) выиграла бронзовую медаль в мужском командном спринте.
На дистанции 500 метров среди нео-сеньоров Алина Дауранова стала победительницей, а Инесса Шумекова завоевала серебряную медаль.
На "полторашке" Анастасия Беловодова (юниоры) замкнула тройку призёров. На этой же дистанции в категории нео-сеньоров Мария Деген завоевала золотую медаль.