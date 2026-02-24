Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Спорт
126

В Инцелле (Германия) завершился юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

На престижном турнире национальная сборная Казахстана завоевала 13 медалей.

Юниорка Кристина Шумекова одержала победу на дистанциях 1000 и 3000 метров.

У девушек на 1000-метровке среди нео-сеньоров весь пьедестал заняли казахстанские спортсменки: Инесса Шумекова стала первой, Дарья Важенина - второй, Алина Дауранова замкнула тройку призёров.

Также Казахстан победил в женском командном спринте (нео-сеньоры).

Андрей Семёнов завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров (нео-сеньоры). А юниорская женская сборная Казахстана стала второй в командном спринте.

Кроме того, сборная Казахстана (нео-сеньоры) выиграла бронзовую медаль в мужском командном спринте.

На дистанции 500 метров среди нео-сеньоров Алина Дауранова стала победительницей, а Инесса Шумекова завоевала серебряную медаль.

На "полторашке" Анастасия Беловодова (юниоры) замкнула тройку призёров. На этой же дистанции в категории нео-сеньоров Мария Деген завоевала золотую медаль.

#Казахстан #медаль #Германия #конькобежный спорт

Популярное

Все
Новая архитектура доверия и развития
Подготовка к голосованию продолжается
Семья как точка опоры
Новая Конституция – новые возможности
Ледовый триумф в Инцелле
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
Развивая общественный диалог
Борцовские поединки в столице
Бронзовый пируэт
Первая победа Алиби Идриса
Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Вода – не абстрактный природный ресурс
Цифровая опора государства
Указ Президента Республики Казахстан
Учеба со вкусом
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изучение и сохранение Каспия
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Конституция должна работать не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни – Индира Аубакирова
Не только сильные, но и красивые
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Золото Сулеймана Султана
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Борцовские поединки в столице
Первая победа Алиби Идриса
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
Бронзовый пируэт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]