Казахстан завоевал 21 лицензию на Паралимпиаду в Париже

Параспортсменка Севда Алиева будет представлять страну на главных стартах четырехлетия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Минтуризма

Решением трехсторонней комиссии по бипарту международного Паралимпийского комитета казахстанская параспортсменка Севда Алиева получила путевку на Паралимпийские игры Париж-2024 по пара пулевой стрельбе.

Севда выступает в дисциплине P2 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Это уже вторая лицензия Казахстана по пара пулевой стрельбе.

Ранее первую лицензию взял казахстанец Еркин Габбасов на Кубке мира в дисциплине R1. На данный момент у Казахстана имеется 21 лицензия на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх.

Среди них пара пауэрлифтинг (5), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (2).

Напомним, XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.