Казахстан завоевал 21 лицензию на Паралимпиаду в Париже

Параспортсменка Севда Алиева будет представлять страну на главных стартах четырехлетия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
Решением трехсторонней комиссии по бипарту международного Паралимпийского комитета казахстанская параспортсменка Севда Алиева получила путевку на Паралимпийские игры Париж-2024 по пара пулевой стрельбе.
Севда выступает в дисциплине P2 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Это уже вторая лицензия Казахстана по пара пулевой стрельбе.
Ранее первую лицензию взял казахстанец Еркин Габбасов на Кубке мира в дисциплине R1. На данный момент у Казахстана имеется 21 лицензия на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх.
Среди них пара пауэрлифтинг (5), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (2).
Напомним, XVII летние Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.