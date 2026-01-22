Казахстан завоевал четыре медали на юношеском турнире по шорт-треку в Китае
133
Завершится турнир 23 января.
Команда Казахстана по шорт-треку успешно стартовала на юношеском международном турнире в Цитайхэ (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наша сборная отметилась на нем четырьмя наградами.
Казахстанские спортсмены дважды поднялись на вторую ступень пьедестала. Шорт-трекисты завоевали "серебро" в мужской и женской эстафетах.
Алина Галечина показала третий результат на дистанции 1500 метров. Смешанная команда Казахстана стала третьей в эстафете.
Завершится турнир 23 января.