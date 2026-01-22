Фото: пресс-служба Федерации

Команда Казахстана по шорт-треку успешно стартовала на юношеском международном турнире в Цитайхэ (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наша сборная отметилась на нем четырьмя наградами.

Казахстанские спортсмены дважды поднялись на вторую ступень пьедестала. Шорт-трекисты завоевали "серебро" в мужской и женской эстафетах.

Алина Галечина показала третий результат на дистанции 1500 метров. Смешанная команда Казахстана стала третьей в эстафете.

Завершится турнир 23 января.