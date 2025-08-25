Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры

Общество,Мошенничество
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для защиты детей в интернете следует знать основные правила и признаки опасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК призвали родителей обратить внимание на игры, в которые играют дети, сообщает Kazpravda.kz

В международных и отечественных СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются завести доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия.

Там же напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности.

Что не стоит делать ребёнку в интернете?

- делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);

- посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;

- играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.

Как родителям контролировать действия ребёнка?

- используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS) 

- контролируйте список друзей и подписки ребёнка в социальных сетях;

- обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.

На какое поведение стоит обратить внимание?

- ребёнок плохо спит, часто просыпается ночью;

- появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;

- проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;

- просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;

- рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.

Как помочь ребёнку?

- внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;

- регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;

- ребёнок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.

Куда обратиться за помощью?

- в правоохранительные органы(102);

- к школьному педагогу-психологу;

- в школьный Центр педагогической поддержки родителей;

- в Центр психологической поддержки детей;

- к Региональному уполномоченному по правам ребёнка;

- на телефон «111» — круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.

В ведомстве отметили, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребёнка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз. 

#мошенничество #подростки #игры #мессенджеры

Популярное

Все
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
Европа приостановит доставку посылок в США из-за новых тарифов
Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
В Риддере нашли потерявшихся грибников
Казахстанский мед выходит на европейский рынок
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2025
В два раза снизили порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рекордная жара накрыла часть США
Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК
Сборные Казахстана вошли в тройку лучших на чемпионате мира в Саранске
«Врата ада» могут погаснуть
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на международной сцене ШОС
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Талгат Момышев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Арину разгромила, а Иге уступила
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

В Казахстане продолжается обучение руководителей молодежных…
Фундамент Независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]