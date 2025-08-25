Для защиты детей в интернете следует знать основные правила и признаки опасности
В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК призвали родителей обратить внимание на игры, в которые играют дети, сообщает Kazpravda.kz
В международных и отечественных СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются завести доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия.
Там же напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности.
Что не стоит делать ребёнку в интернете?
- делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);
- посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;
- играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.
Как родителям контролировать действия ребёнка?
- используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS)
- контролируйте список друзей и подписки ребёнка в социальных сетях;
- обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.
На какое поведение стоит обратить внимание?
- ребёнок плохо спит, часто просыпается ночью;
- появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;
- проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;
- просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;
- рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.
Как помочь ребёнку?
- внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;
- регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;
- ребёнок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.
Куда обратиться за помощью?
- в правоохранительные органы(102);
- к школьному педагогу-психологу;
- в школьный Центр педагогической поддержки родителей;
- в Центр психологической поддержки детей;
- к Региональному уполномоченному по правам ребёнка;
- на телефон «111» — круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.
В ведомстве отметили, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребёнка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз.