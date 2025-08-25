Для защиты детей в интернете следует знать основные правила и признаки опасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК призвали родителей обратить внимание на игры, в которые играют дети, сообщает Kazpravda.kz

В международных и отечественных СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются завести доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия.

Там же напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности.

Что не стоит делать ребёнку в интернете?

- делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);

- посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;

- играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.

Как родителям контролировать действия ребёнка?

- используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS)

- контролируйте список друзей и подписки ребёнка в социальных сетях;

- обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.

На какое поведение стоит обратить внимание?

- ребёнок плохо спит, часто просыпается ночью;

- появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;

- проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;

- просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;

- рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.

Как помочь ребёнку?

- внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;

- регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;

- ребёнок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.

Куда обратиться за помощью?

- в правоохранительные органы(102);

- к школьному педагогу-психологу;

- в школьный Центр педагогической поддержки родителей;

- в Центр психологической поддержки детей;

- к Региональному уполномоченному по правам ребёнка;

- на телефон «111» — круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.

В ведомстве отметили, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребёнка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз.