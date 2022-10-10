Казахстанец стал победителем этапа Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Дмитрий Патанин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 14.550 балла, что и принесло ему победу, отметил Национальный олимпийский комитет.

Второе место занял Адем Асил из Турции - 14.300.

Тан Чиа-Хуг (Тайбэй) финишировал третьим - 14.250.