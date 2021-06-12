Казахстанка сбросилась с 86 этажа в Москве

В столице России вечером 11 июня в комплексе "Москва-Сити" со смотровой площадки прыгнула и разбилась девушка, сообщает Kazpravda.kz.
"21-летняя Диана Белорукова поднялась на смотровую площадку башни "Око", пролезла через защитную сетку и прыгнула. Уже известно, что погибшая приехала в Москву из Казахстана. Что стало причиной самоубийства, предстоит выяснить следователям", - проинформировал Telegram-канал 112.
Следственный комитет Москвы начал проверку по факту трагедии, сообщает Ria.ru.
Московский международный деловой центр "Москва-Сити" - развивающийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. Смотровая площадка в башне "ОКО" находится на высоте 354 метров на 92 этаже небоскреба и является самой высокой открытой смотровой площадкой в Европе.