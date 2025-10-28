В полуфинале Рамина встретилась с представительницей Индии

Фото: Арлан Олжабай, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанка Рамина Маханова завоевала бронзовую медаль на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наша спортсменка выступила в весовой категории до 54 килограммов.

В полуфинале Рамина встретилась с представительницей Индии Чандрикой Пуджари. По итогам поединка победу одержала индийская спортсменка.

Таким образом, Рамина Маханова завершила соревнования с бронзовой медалью.