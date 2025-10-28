Казахстанка завоевала «бронзу» на юношеских Азиатских играх по боксу
Казахстанка Рамина Маханова завоевала бронзовую медаль на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наша спортсменка выступила в весовой категории до 54 килограммов.
В полуфинале Рамина встретилась с представительницей Индии Чандрикой Пуджари. По итогам поединка победу одержала индийская спортсменка.
Таким образом, Рамина Маханова завершила соревнования с бронзовой медалью.