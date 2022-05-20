Казахстанка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по боксу

Чемпионка Азии по боксу Алуа Балкибекова представила Казахстан в финале ЧМ-2022 в Стамбуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В решающем бою за золото в категории до 48 килограммов она проиграла Айше Чагирир из Турции, став серебряным призером турнира.

Отметим, что Балкибекова была единственной финалисткой ЧМ от Казахстана.

Ранее еще четыре представительницы сборной Казахстана стали призерами в Турции. Бронзу выиграли Жайна Шекербекова (52), Дина Жоламан (54), Карина Ибрагимова (57) и Валентина Хальзова (70).