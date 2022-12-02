Казахстанская компания купит "дочку" TotalEnergies за 330 млн долларов

Энергетика

В свою очередь, TotalEnergies приступает к реализации проекта ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Его предварительная стоимость 1,9 млрд долларов.

Фото: Kazpravda.kz

TotalEnergies продает свою дочернюю компанию Total E&P Dunga GmbH казахстанской Oriental Sunrise Corp Ltd за 330 млн долларов США. Одновременно с этим французская компания приступает к реализации проекта ветроэнергетики мощностью 1 ГВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу TotalEnergies.

"TotalEnergies реализует свою стратегию энергетического перехода в Казахстане, с одной стороны, путем продажи своей дочерней компании Total E&P Dunga GmbH, а с другой – гигантского проекта ветропарка "Мирный", получившего поддержку французских и казахстанских властей", – сообщается на сайте компании.

Соглашение о продаже Total E&P Dunga GmbH было подписано 28 ноября. Total E&P Dunga GmbH владеет 60% операционной доли в наземном нефтяном месторождении Дунга в Казахстане.

Напомним, в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Париж также было подписано межправительственное соглашение по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %.

Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.

Популярное

Все
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
Закон Республики Казахстан
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Погружение в чудный мир истории
Цвет в главной роли
Обращение к национальным корням
Неожиданностей еще хватает
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Сельский инструктор – важное звено
Общее литературное пространство
С теплотой к теплоснабжению
Вернулись в зону плей-офф
Курс на качественный контент
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Полиция прокомментировала митинг в столице
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Энергетика
Оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного …
Президент , Поручения , Энергетика
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Тока…
Мажилис , Энергетика , Чрезвычайные ситуации
Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на …
Сенат , Недвижимость , Энергетика
Сенаторы дадут советы Правительству по проблемам коммунальн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]