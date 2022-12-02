Казахстанская компания купит "дочку" TotalEnergies за 330 млн долларов

В свою очередь, TotalEnergies приступает к реализации проекта ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Его предварительная стоимость 1,9 млрд долларов.

Фото: Kazpravda.kz

TotalEnergies продает свою дочернюю компанию Total E&P Dunga GmbH казахстанской Oriental Sunrise Corp Ltd за 330 млн долларов США. Одновременно с этим французская компания приступает к реализации проекта ветроэнергетики мощностью 1 ГВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу TotalEnergies.

"TotalEnergies реализует свою стратегию энергетического перехода в Казахстане, с одной стороны, путем продажи своей дочерней компании Total E&P Dunga GmbH, а с другой – гигантского проекта ветропарка "Мирный", получившего поддержку французских и казахстанских властей", – сообщается на сайте компании.

Соглашение о продаже Total E&P Dunga GmbH было подписано 28 ноября. Total E&P Dunga GmbH владеет 60% операционной доли в наземном нефтяном месторождении Дунга в Казахстане.

Напомним, в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Париж также было подписано межправительственное соглашение по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %.

Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов.