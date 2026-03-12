Ее фонд насчитывает 84 664 документа на 64 языках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства, с начала года количество удаленных пользователей Казахстанской национальной электронной библиотеки достигло 227 446 читателей. Количество документов, загруженных с разрешения авторов, составило 329 485, а общее число просмотров материалов достигло 1 408 540.

В настоящее время Казахстанская национальная электронная библиотека используется читателями из многих стран мира. Основные пользователи зарегистрированы в Казахстане, Китае, России, США, Вьетнаме, Узбекистане, Турции, Нидерландах, Франции и Кыргызстане.

Фонд Национальной электронной библиотеки насчитывает 84 664 документа на 64 языках. В их числе книги различных тематик, статьи, газеты и журналы, диссертации, нотные издания, аудио- и видеоматериалы, а также архивные документы.

Напомним, Казахстанская национальная электронная библиотека — первый государственный библиотечный портал, предоставляющий широкий доступ к информации казахстанского содержания. Любой пользователь может через интернет свободно ознакомиться с полнотекстовыми документами портала без регистрации и авторизации. Кроме того, портал адаптирован для людей с нарушениями зрения.

Ранее стало известно, что проект Министерства культуры и информации – Национальная электронная библиотека (НЭБ) – был реализован в 2007 году на базе Национальной академической библиотеки РК. В 2025-м число пользователей НЭБ значительно возрос­ло: к ее услугам теперь обращаются 718 955 человек из 122 стран, включая Китай, Россию, США, Германию, Узбекистан,­ Турцию, Нидерланды, Францию, Кыргызстан. В фондах НЭБ содержатся документы на 64 языках, на ее платформе размещено более 83 800 документов, среди которых – книги, статьи, диссертации, аудио- и видеофайлы. Все материалы доступны на портале без регистрации.

В первом полугодии 2025 года развитие платформы Национальной электронной библиотеки Казахстана — Kazneb.kz вышло на новый уровень.