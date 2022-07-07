Фото: КТК
Экономика , Энергетика
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК

Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется в штатном режиме. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Как ранее сообщалось, Каспийскому трубопроводному консорциуму (АО «КТК-Р») постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска от 5 июля 2022 года назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, КТК-Р обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи.

«Отмечаем, что консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора.

В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме», – отметили в Минэнерго Казахстана.

Напомним, по трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега. 21 и 22 марта 2022 года после непогоды на морском терминале было выявлено повреждение выносного причального устройства 3. В этой связи КТК приостановил эксплуатацию указанного ВПУ. 23 апреля 2022 года после ремонта ВПУ-3 вновь заработало

Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахстанский "КазМунайГаз" (19%).

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