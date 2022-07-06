Российский суд приостановил деятельность КТК

Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.



Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.



"Каспийский Трубопроводный Консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", – сообщили в компании.

Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахский "КазМунайГаз" (19%).



В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения "в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов" третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

"Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства", – сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.



В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании.