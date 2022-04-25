Ремонт на морском терминале КТК завершен

23 апреля 2022 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) введено в эксплуатацию выносное причальное устройство 3 (ВПУ-3) после проведения ремонта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал консорциума.

Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля 2002 года позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ.

«Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены повреждённые плавучие шланги, а также успешно реализованы мероприятия по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ», – добавили в КТК.

ВПУ-2 остаётся временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.

Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3, было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум был вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ.

Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.

Мониторинг обстановки в районе морского терминала КТК под Новороссийском также осуществляли специалисты Росприроднадзора. Разлива нефти зафиксировано не было, подытожили в консорциуме.